Власти США готовят общество к выходу из договора РСМД, считает эксперт

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Появившиеся в американской прессе публикации о требованиях Вашингтона к Москве соблюдать Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) свидетельствует о начале информационной кампании, готовящей общественное мнение к выходу США из соглашения, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Так он прокомментировал статью, ранее опубликованную в Financial Times со ссылкой на источники, согласно которой США предупредили РФ о планах начать разрабатывать новые ядерные ракеты, если Москва не "вернется к соблюдению" ДРСМД. Кроме того, США готовы ввести ограничения для российских компаний, которые делают ракету "Новатор 9М729".

"Такие публикации свидетельствуют о том, что в США началась информационная кампания, готовящая общество к выходу из РСМД. Очевидно, что Америка планирует создать новую ракету средней дальности, так как такое оружие ей необходимо для реализации концепции "обезглавливающего удара", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что новая американская ракета по своим тактико-техническим характеристикам будет похожа на "Першинг-2", при этом точность и дальность поражения по сравнению с этим оружием будет увеличена.

"В случае прекращения действия договора РСМД России нет смысла концентрироваться на разработке ракет средней дальности, так как они будут представлять опасность для Европы, а не США. Нам нужно быть готовыми дать асимметричный ответ, и оружие у нас для этого есть", — подчеркнул собеседник агентства.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.