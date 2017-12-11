Зариф призвал ЕС не повторять шаги США при обсуждении сделки по атому

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал европейские страны "не следовать по стопам США" и не смещать акценты при обсуждении соглашения по иранской ядерной программе на "новый ненужный кризис".
Зариф подчеркнул, что "сделка по ядерной программе – редкая победа дипломатии над противостоянием, и было бы ошибкой подрывать ее". "Европа не должна мириться с решимостью Вашингтона сместить акценты на очередной ненужный кризис – будь это или ракетная программа Ирана или наше влияние на Ближнем Востоке", – отметил он.
В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.
Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".