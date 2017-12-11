Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (134)

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Докучаевске в результате обстрела поврежден газопровод.

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