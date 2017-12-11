Традиционный новогодний фейерверк у башни Бурдж Халифа в Дубае отменили

Фейерверк в Бурдж-Халифа во время встречи Нового 2017 года в Дубае. Архивное фото

Фейерверк в Бурдж-Халифа во время встречи Нового 2017 года в Дубае. Архивное фото

ДУБАЙ, 11 дек — РИА Новости. Традиционный фейерверк впервые не состоится у самого высокого сооружения в мире — дубайской башни Бурдж Халифа — в новогоднюю ночь, городские власти заменили его на лазерное шоу.

В полночь в Новый год тысячи людей ежегодно собираются у этой башни, чтобы посмотреть масштабный фейерверк.

Однако в аккаунте в Instagram района Downtown Dubai сообщается, что в ночь на 1 января у башни вместо традиционного салюта состоится новое лазерное шоу под названием Light Up 2018.

В сообщении в соцсети организаторы обещают, что это будет "нечто, чего вы никогда не видели раньше".

Тем не менее фейерверки состоятся в других частях города — на искусственном острове Palm Jumeirah и в других.