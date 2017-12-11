Традиционный новогодний фейерверк у башни Бурдж Халифа в Дубае отменили

ДУБАЙ, 11 дек — РИА Новости. Традиционный фейерверк впервые не состоится у самого высокого сооружения в мире — дубайской башни Бурдж Халифа — в новогоднюю ночь, городские власти заменили его на лазерное шоу.
Однако в аккаунте в Instagram района Downtown Dubai сообщается, что в ночь на 1 января у башни вместо традиционного салюта состоится новое лазерное шоу под названием Light Up 2018.
В сообщении в соцсети организаторы обещают, что это будет "нечто, чего вы никогда не видели раньше".
Тем не менее фейерверки состоятся в других частях города — на искусственном острове Palm Jumeirah и в других.