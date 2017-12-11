ВСУ обстреляли территорию ЛНР 13 раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Славяносербск, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, Пришиб, Калиново. Всего по территории республики было выпущено около 210 снарядов.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили ранения.
Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки были зафиксированы "35 нарушений режима прекращения огня". "Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму", — говорится в сообщении.
На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе шахты "Бутовка", Каменки, Авдеевки, Красногоровки и Старогнатовки.