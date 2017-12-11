ВСУ обстреляли территорию ЛНР 13 раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (135)

ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Славяносербск, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, Пришиб, Калиново. Всего по территории республики было выпущено около 210 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили ранения.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки были зафиксированы "35 нарушений режима прекращения огня". "Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из минометов и гранатометов вблизи Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Майского, Зайцева, Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе шахты "Бутовка", Каменки, Авдеевки, Красногоровки и Старогнатовки.