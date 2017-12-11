В Китае возбудили дело о взятке против экс-члена политбюро ЦК КПК

ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Верховная народная прокуратура Китая приняла решение возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении подозреваемого во взяточничестве влиятельного бывшего секретаря партийного комитета города Чунцина, бывшего члена политбюро ЦК КПК 18-го созыва Сунь Чжэнцая, следует из заявления прокуратуры.

"Верховная народная прокуратура приняла решение в соответствии с законом возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении бывшего члена Политбюро ЦК КПК, бывшего секретаря партийного комитета города Чунцина Сунь Чжэнцая, подозреваемого во взяточничестве", — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что прокуратура также решила избрать в отношении подозреваемого "меры принуждения".

В середине октября 7-й пленум ЦК КПК 18-го созыва одобрил принятое ранее решение политбюро ЦК об исключении из рядов Сунь Чжэнцая. Решение об исключении чиновника было принято 29 сентября по подозрению в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Ранее он был снят с занимаемой должности.

До начала расследования Сунь Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда КПК, который завершился в октябре, ему также предрекали должность премьера Госсовета.

Экс-глава парткома Чунцина Сунь Чжэнцай, 1963 года рождения, выходец из провинции Шаньдун, окончил Сельскохозяйственный институт города Лайян. С 1987 по 1997 год занимал различные должности в Пекинской академии земледелия и лесоводства.

С 1997 года по 2006 год занимал партийные должности в административных районах Пекина. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства и занимал эту должность до 2009 года. В период с 2009 по 2012 год возглавлял партийный комитет провинции Цзилинь. В 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК и был назначен секретарем партийного комитета города Чунцин.