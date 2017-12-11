ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные военно-морские учения. Об этом сообщили оборонные ведомства в Токио и Сеуле.

В объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявили, что в ходе маневров военные отработают обмен информацией между кораблями при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.

По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистических ракетах (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея".

В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова задействуют оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong — DDG-993), а также японский "Тёкай".

С 4 до 8 декабря США и Южная Корея провели военные учения ВВС Vigilant AC. Они стали самыми крупномасштабными в истории — в них задействовали около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. В Пхеньяне заявили, что эти маневры говорят о подготовке удара по КНДР, и выразили мнение о том, что война на Корейском полуострове неизбежна.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.