В Венесуэле правящая партия победила в более чем 300 муниципалитетах

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая партия одержала победу в более чем 300 из 335 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что кандидат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) побеждает по итогам выборов губернатора в штате Сулия.

"Мы одержали победу в более чем 300 из 335 муниципалитетов", — сказал Мадуро.

"Сегодня мы можем сказать официально, что революция победила в 19 штатах, включая Сулию, самый населённый штат страны, в котором мы набрали 57% голосов, поздравляю", — добавил он.

Избранный в октябре губернатором Сулии оппозиционер Хуан Гуанипа отказался приносить присягу перед национальным учредительным собранием, после чего в штате снова были назначены выборы, прошедшие в день муниципальных выборов.

Вице-президент НИС Сандра Облитас отметила, что в воскресных выборах приняли участие 47,3% избирателей, или порядка 9,1 миллиона человек. В первом сообщении относительно итогов голосования на выборах алькальдов (глав муниципалитетов) окончательных данных приведено не было, однако НИС представил информацию, согласно которой представители ЕСПВ лидируют в большинстве мест. Всего избираются главы администраций 335 муниципалитетов.