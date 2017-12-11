В Венесуэле правящая партия победила в более чем 300 муниципалитетах

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая партия одержала победу в более чем 300 из 335 муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что кандидат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) побеждает по итогам выборов губернатора в штате Сулия.
"Мы одержали победу в более чем 300 из 335 муниципалитетов", — сказал Мадуро.
"Сегодня мы можем сказать официально, что революция победила в 19 штатах, включая Сулию, самый населённый штат страны, в котором мы набрали 57% голосов, поздравляю", — добавил он.
Избранный в октябре губернатором Сулии оппозиционер Хуан Гуанипа отказался приносить присягу перед национальным учредительным собранием, после чего в штате снова были назначены выборы, прошедшие в день муниципальных выборов.