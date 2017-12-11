Смерть в увольнительной: во Львове скончался военный инструктор из США

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Молодой иностранец умер в магазине во Львове, об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 10 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской умер 21-летний иностранный гражданин", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Украинское информагентство УНИАН, ссылаясь на Министерство обороны, сообщило, что речь идет о военнослужащем вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности. По данным издания, он находился в увольнительной.

В полиции заявили, что на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Американская помощь

Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на подготовку военных и материально-техническую помощь украинской армии.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Национальной гвардии Украины. В частности, Вашингтон потратил 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и планирует предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа.

В августе пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины сообщала, что подготовленные американскими специалистами украинские военнослужащие будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и готовить артиллеристов, действующих в Донбассе.

Летальное оружие

Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что США выделят Киеву 500 миллионов долларов, однако американские власти не подтвердили эту информацию. По словам Порошенко, США будут обеспечивать Украину вооружениями оборонительного характера, в частности — средствами радиоэлектронной борьбы.

В ноябре СМИ со ссылкой на источники в Госдепе сообщили, что Совет национальной безопасности США намерен рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки противотанковых комплексов Javelin.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.