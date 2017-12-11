В Венесуэле правящая партия победила на выборах еще в одном штате

МЕХИКО, 11 дек – РИА Новости. Кандидат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) побеждает по итогам выборов губернатора в штате Сулия, сообщил национальный избирательный совет (НИС) страны.

По данным НИС, озвученным в прямом телеэфире, Омар Прието набирает порядка 57% голосов избирателей. Если Прието в итоге победит, Сулия станет 19 по счету штатом страны, в котором губернатором будет представитель ЕСПВ.

Избранный в октябре губернатором Сулии оппозиционер Хуан Гуанипа отказался приносить присягу перед национальным учредительным собранием, после чего в штате снова были назначены выборы, прошедшие в день муниципальных выборов.