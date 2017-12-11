В Берлине устроили акцию протеста после решения Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек устроили демонстрацию в Берлине, в ходе которой жгли флаги Израиля, после решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщает таблоид Bild.
Как пишет издание, в воскресенье акция протеста прошла в округе Нойкёльн. Демонстранты жгли флаги Израиля в знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим. В ходе акции были задержаны 11 человек.
Аналогичная акция протеста прошла в пятницу у Бранденбургских ворот в Берлине.
Власти Германии осудили действия демонстрантов. "Мы не приемлем, когда евреев или израильское государство оскорбляют таким постыдным образом", — заявил изданию глава МВД Германии Томас де Мезьер.
В свою очередь министр юстиции Хайко Маас сказал, что "антисемитизм никогда больше не должен иметь место". "Любые формы антисемитизма являются нападением на всех нас", — заявил он.
Today's #Demo in #Berlin #Germany — 2000 protestors marched in #solidarity with Occupied #Palestine 🇵🇸 protesting against the Israeli occupation, the #Trump #US imperialist policies & the Pro-Imperialist Arab regimes. #Jerusalem #B1012 #JerusalemIsTheCapitalofPalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/lroS0MgsdY— Al Kassem Palestina (@KassemPalestina) 10 декабря 2017 г.
Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.
Pro-Palestine protesters denounce Trump's announcement in Berlin https://t.co/XSACPord5d pic.twitter.com/weP4xrLOZe— Ruptly (@Ruptly) 11 декабря 2017 г.