В Берлине устроили акцию протеста после решения Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек устроили демонстрацию в Берлине, в ходе которой жгли флаги Израиля, после решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщает таблоид Bild.

Как пишет издание, в воскресенье акция протеста прошла в округе Нойкёльн. Демонстранты жгли флаги Израиля в знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим. В ходе акции были задержаны 11 человек.

Аналогичная акция протеста прошла в пятницу у Бранденбургских ворот в Берлине.

Власти Германии осудили действия демонстрантов. "Мы не приемлем, когда евреев или израильское государство оскорбляют таким постыдным образом", — заявил изданию глава МВД Германии Томас де Мезьер.

В свою очередь министр юстиции Хайко Маас сказал, что "антисемитизм никогда больше не должен иметь место". "Любые формы антисемитизма являются нападением на всех нас", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.