Захарова ответила на обвинения в "присваивании" Россией победы в Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Западным партнерам России следует помнить о своих "достижениях" в Ираке, Ливии и Афганистане, а не пытаться украсть военные успехи Москвы в Сирии, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана о том, что Россия "присвоила" себе победу над ИГ*.

Захарова в своем посте на странице в Facebook привела цитату из романа "Собачье сердце" Михаила Булгакова:

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович.

"Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь", — написала представитель МИД.

Ранее Минобороны России подвергло критике действия международной коалиции во главе с США в Сирии. "За три года своего существования коалиция только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями", — говорится в заявлении МО России.

В пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что находит удивительным то, что Россия "присвоила" себе победу над ИГ* в Сирии. Он отметил, что, по его мнению, речь идет о "несколько необоснованной интерпретации". По словам министра, ИГ* с занимаемых им территорий вытеснили силы международной коалиции, а российские военные пришли в на помощь президенту страны Башару Асаду с опозданием и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.