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Российские компании нарастили продажи оружия, свидетельствует доклад SIPRI

02:3111.12.2017
(обновлено: 02:58 11.12.2017)
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© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияСу-35. Архивное фотоСу-35. Архивное фото
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

СТОКГОЛЬМ, 11 дек — РИА Новости, Людмила Божко. Общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в 2016 году в целом выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом, при этом Россия и США нарастили продажи оружия. Об этом в понедельник сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), опубликовав ежегодный рейтинг ста крупнейших военно–промышленных компаний мира.

Истребители F-15 ВВС США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
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Продажи оружия в 2016 году выросли впервые после пяти лет непрерывного падения этих объемов, отметили аналитики. Американские компании, вошедшие в "Топ 100", увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4,0%. Общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %. Западноевропейские компании увеличили совокупные продажи на 0,2%. Рост общих продаж российских компаний, внесенных в список 100 крупнейших в мире, составил в 2016 году, согласно подсчетам SIPRI, 3,8%, при этом эксперты отметили замедление темпов.

"Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российских компаний", — сказал старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.

Доля России в мировых продажах в целом составила 7,1%.

Особо выделили в этом году эксперты СИПРИ компании, которые они отнесли к категории "новых производителей". Они расположены в Бразилии, Индии, Южной Корее и Турции. При этом возглавили список растущих рынков производители Южной Кореи, увеличившие в прошлом году продажи на 20,6 %.

100 крупнейших производителей

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Как и в предыдущие годы, продолжают доминировать в рейтинге компании из США и Западной Европы (63 фирмы из 100). Число российских компаний в списке СИПРИ снизилось с 11 в 2015 году до 10 в 2016-м.

Первое место в "Топ 100" СИПРИ, как и годами ранее, занимает американский концерн Lockheed Martin. Второе, как и по данным предыдущих двух лет, также отдано концерну из США – Boeing, замыкает тройку еще одна американская компания Raytheon, потеснившая на четвертое место британскую BAE Systems.

На 13-е место с 17-го в рейтинге 2015 года поднялась российская компания "Объединенная авиастроительная корпорация". С 15-го (в 2015 году) на 19-е место опустилась российская "Объединенная судостроительная корпорация", "Алмаз-Антей" занял в списке 24-е место (26-е в 2015-м), "Вертолеты России" сместились с 24-го места на 29-е.

Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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База данных по военной промышленности была создана в институте СИПРИ в 1989 году и содержит финансовые информацию и сведения о занятости в мировых компаниях, занимающихся военным производством. Под продажей вооружения эксперты имеют ввиду продажу военных товаров и услуг военным заказчикам как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

С 1990 года статистика, касающаяся производителей вооружений, включается в Ежегодник СИПРИ, очередной выпуск которого будет представлен в 2018 году.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

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