В Великобритании снегопад парализовал воздушный и ж/д транспорт

ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Великобританию в воскресенье засыпало снегом, во многих регионах страны было парализовано воздушное и железнодорожное транспортное сообщение, в том числе задержки и отмены рейсов были в лондонских аэропортах – утренний рейс British Airways вылетел в Москву с опозданием в несколько часов.

По данным региональных СМИ, в некоторых районах Уэльса выпало 17-30 сантиметров снега. В главном аэропорту города – Хитроу – по-прежнему задержки и отмены рейсов – так, по состоянию на 22.04 (1.04 понедельника мск) отменен ряд европейских рейсов, московский рейс "Аэрофлота" в 22.30 (1.30 мск), как ожидается, будет выполняться по расписанию.

"Аэропорт Heathrow остается открытым. Мы, однако, сожалеем, что ситуация в Великобритании отражается на пассажирах, их планы нарушены. Авиакомпании несут ответственность за то, чтобы самолеты были полностью освобождены ото льда перед полетами и это вызывает задержки и отмены рейсов", — сказано в заявлении на сайте аэропорта.

Помимо транспортных есть и другие неприятности – во многих регионах страны люди остались без света, в ряде городов в понедельник будут закрыты школы, как, например, в Бакингемшире и Шропшире.