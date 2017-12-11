"Не дождутся": Кадыров ответил на призыв "раздробить Россию на части"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Тука "раздробить Россию на части", который нельзя оставлять без ответа.

Ранее сообщалось, что замглавы Министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".

"Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Тука", — написал Кадыров на своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что это высказывание украинского чиновника "не может быть оставлено без реакции", так как в нем содержится "самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины".

"Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся её ослабления и распада. А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста", — добавил глава Чечни.

"Безнадежные мечты"

Призыв киевских властей прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским властям следить за своей страной. "Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — написал Пушков в своем Twitter

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Тука озвучил "самые безнадежные мечты киевского режима". "Свои самые безнадежные мечты киевский режим вкладывает в уста Георгия Тукы… Георгий Тука — это официальный рупор порошенковских неудач", — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью RT предположил, что украинский чиновник произнес эти слова, находясь под влиянием "кураторов" из США. "Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию", — заявил сентор.

Громкие заявления

Георгий Тука регулярно выступает с противоречивыми высказываниями, которые касаются внутренних и внешнеполитических вопросов. Так, например, чиновник заявлял о необходимости установления диктатуры на Украине.

В июле Тука назвал Россию "страшным" и "коварным" врагом и призвал усиливать армию. "Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас" — заявлял он. При этом он признавал, что у Киева нет никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе.