В Латвии начали уголовный процесс после смерти крупного предпринимателя

РИГА, 11 дек – РИА Новости. Полиция Латвии начала уголовный процесс по факту смерти одного из самых богатых людей Латвии, совладельца компании Olainfarm Валерия Малыгина, сообщил телеканал TV3.

Малыгин скончался на 53-м году жизни в своем доме в Юрмале в конце прошлой недели. СМИ стало известно о его смерти в воскресенье.

По данным телеканала, уголовный процесс начат на основании раздела XIII Уголовного закона Латвии — "Преступные деяния в отношении здоровья лица". Более подробная информация не предоставляется. Также не сообщается, что стало причиной смерти предпринимателя.

Предприятие напоминает, что Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 миллионов евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Малыгин был помещен на седьмое место с состоянием 70 миллионов евро. Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 110,693 миллиона евро, прибыль — 11,586 миллиона евро.