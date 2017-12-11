Новую конституцию Венесуэлы вынесут на референдум в 2019 году

МЕХИКО, 11 лек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в воскресенье, что в 2019 году пройдет референдум по новой конституции страны.

"В 2019 году мы пойдем на выборы, чтобы утвердить новую конституцию боливарианской республики Венесуэлы", — приводит канал Noticias24 заявление Мадуро после голосования на избирательном участке в рамках муниципальных выборов.

Сейчас в Венесуэле действует конституция 1999 года, принятая при предшественнике Мадуро Уго Чавесе. С лета 2017 года в стране работает Национальное учредительное собрание, которое занимается подготовкой изменений в основной закон страны.