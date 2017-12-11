В Берлине обнаружили патроны рядом с рождественской ярмаркой

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Обнаружены патроны рядом с местом проведения рождественской ярмарки в районе Шарлоттенбург на западе Берлина, сообщает таблоид Bild.

Как пишет издание, в воскресенье вечером водитель обнаружил на парковке в пластиковых пакетах патроны калибра 7.65. Боеприпасы были спрятаны за зимними шинами.

"В связи с близостью к рождественской ярмарке и тем, что над подземной парковкой находится мечеть, мы объявили тревогу ", — сообщила полиция.

На место происшествия прибыли криминалисты, стражи порядка изучают, кому принадлежат боеприпасы.