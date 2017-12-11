Варшава назвала подрыв автобуса на Украине "антипольской" акцией

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Подрыв автобуса с туристами во Львовской области Украины имел антипольскую направленность, заявили в МИД Польши.

В ночь на воскресенье неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными знаками во Львовской области. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент "провокацией" и пообещал сделать все для его расследования.

"Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины", – говорится в заявлении.

По данным польского консульства, в автобусе ехали 23 польских туриста, в том числе чиновники.

Власти Украины выясняют обстоятельства происшествия, местные органы полиции и прокуратуры начали расследование. Туроператор, отправивший туристов на Украину, принял меры по их возвращению на родину в сопровождении польского консула во Львове.

Между Украиной и Польшей в последнее время обострились разногласия, касающиеся, в первую очередь, исторических вопросов. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польских депутатов. Украинские парламентарии считают, что оно "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.