Супруга Саакашвили рассказала о его пребывании в изоляторе

ТБИЛИСИ, 11 дек – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в изоляторе, но чувствует себя "хорошо и бодро", заявила его супруга Сандра Руловс.

"По данным адвокатов, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро", — заявила Руловс в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" из Киева, выразив надежду, что ей позволят увидеться с супругом.

Руловс также выразила уверенность, что "украинский суд несправедлив и скорее всего ему уже продиктовано решение украинскими властями".

"Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде", — сказала Руловс и добавила, что "украинские власти хотят экстрадировать Саакашвили в Грузию".

В минувший вторник Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду силовики пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление.

Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.