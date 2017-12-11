Эксперт: призыв Туки "раздробить Россию" нельзя воспринимать всерьез

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заявление украинского чиновника Георгия Туки о задачах Украины "раздробить" Россию невозможно воспринимать серьезно, оно лишь отражает политическую позицию нынешнего украинского режима во главе с Петром Порошенко, воспринимающих РФ как врага, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что не понимает тезисов о "братских народах", и задача Украины – стремиться раздробить Россию на части.

"Мы понимаем, что за этими русофобскими заявлениями стоит отражение общей позиции нынешнего киевского режима, стремление видеть Россию не сильным, мощным, самодостаточным государством, надежным партнером Украины, а обозначение РФ в качестве врага", — сказал Коротченко.

"С содержательной точки зрения здесь комментировать нечего, потому что это не более чем злобный антироссийский выпад одного из украинских чиновников. Это показывает уровень его менталитета и вообще, с серьезной точки зрения говорить об этом тяжело. Комментировать это заявление господина Туки должен психиатр, либо консилиум психиатров", — добавил эксперт.

Подобные планы, по словам Коротченко, реализовать нынешней Украине не удастся. "Россия – это сильное, самодостаточное, федеративное государство, во главе которого стоят не марионетки, как на Украине, а ответственные национальные лидеры, понимающие свою миссию и ответственность перед российским народом", — сказал он.

Планы "раздробить" Россию эксперт назвал не только "собственными проблемами" украинских политиков, но также и проблемами украинского народа, который должен сделать свой выбор на ближайших президентских и парламентских выборах страны. "А самое главное, куда эти вожди приведут Украину, которая уже рассыпается и не имеет никакой исторической перспективы с точки зрения как единого государства", — добавил Коротченко.