Корсиканские националисты одержали полную победу на региональных выборах

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Корсиканские националисты одержали решительную победу во втором туре региональных выборов, свидетельствуют данные по завершении подсчета голосов.
Вторыми стали местные правые во главе с Жан-Мартеном Мондолони — 18,29%, третьей — президентская партия "Вперед, Республика" 12,67%. Завершает список правоцентристская партия "Республиканцы" — 12,57%.
Победа корсиканских националистов была ожидаемой: с 2015 года они уже находятся у власти, при этом результаты их работы в этот период на острове в целом признаны успешными. Проведение новой избирательной кампании связано с административной реформой — объединением двух департаментов Корсики и реорганизацией местных властей с 1 января 2018 года.