Корсиканские националисты одержали полную победу на региональных выборах

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Корсиканские националисты одержали решительную победу во втором туре региональных выборов, свидетельствуют данные по завершении подсчета голосов.

Согласно предварительным результатам выборов, националистическая коалиция "За Корсику" (Pe a Corsica) председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони и спикера Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони получила 56,46% голосов.

Вторыми стали местные правые во главе с Жан-Мартеном Мондолони — 18,29%, третьей — президентская партия "Вперед, Республика" 12,67%. Завершает список правоцентристская партия "Республиканцы" — 12,57%.

Победа корсиканских националистов была ожидаемой: с 2015 года они уже находятся у власти, при этом результаты их работы в этот период на острове в целом признаны успешными. Проведение новой избирательной кампании связано с административной реформой — объединением двух департаментов Корсики и реорганизацией местных властей с 1 января 2018 года.

Между тем, по мнению экспертов, речи не идет о том, что Корсика станет "второй Каталонией" в Европе. Прежде всего, это дотационный регион, поэтому разговор будет идти, скорее, о предоставлении большей автономии. Ранее представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что кабинет министров готов к диалогу с той властью, которую изберут сами корсиканцы.