Французские "Республиканцы" избрали нового лидера партии

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Глава совета региона Овернь-Рона-Альпы, 42-летний Лоран Вокье избран новым лидером французской правоцентристской партии "Республиканцы", сообщила на пресс-конференции глава организационного комитета выборов Анн Левад.

Принять участие в выборах главы "Республиканцев" могли 235 тысяч членов партии. Голосование было электронным, проголосовать можно было как с компьютера, так и со смартфона. Для желающих также были открыты около 250 участков для голосования.

Согласно результатам выборов, Вокье получил поддержку 74,6% участников голосования, одержав победу в первом туре. За Флоранс Портелли свои голоса отдали 16,11%, Маэль де Калан получил 9,25%.

Последним председателем "Республиканцев" был экс-президент Франции Николя Саркози. В августе 2016 года бывший глава государства сложил полномочия лидера партии, чтобы принять участие в праймериз правоцентристов на президентских выборах. Несколько месяцев временно исполняющим обязанности председателя партии был именно Вокье, в ноябре 2016 года руководство партии на должности генерального секретаря было передано экс-спикеру Национального собрания Бернару Аккуайе.

"Я уверен, что Лорану Вокье удастся объединить нас, политическую "семью" правоцентристов. Убежден, что он станет голосом оппозиции, а также продолжит необходимое реформирование как нашей партии, так и всей французской политической системы в целом", — заявил Аккуайе, комментируя итоги выборов.

В 2017 году из-за политического скандала вокруг экс-премьера Франсуа Фийона правоцентристы потерпели поражение сразу в первом туре президентских выборов. На парламентских выборах они стали вторыми, однако финишировали с огромным отставанием от президентской партии "Вперед, Республика", которая сегодня полностью контролирует нижнюю палату.