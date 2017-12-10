В Харькове палестинцы вышли на акцию протеста

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Более 50 палестинцев вышли на мирную акцию протеста в украинском городе Харьков против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает в воскресенье местное издание "МедиаПорт".

"Граждане арабских стран протестуют против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп не имеет на это права и нарушает все международные решения… Мы считаем, что это исторически столица Палестины, но так как есть конфликт по этому поводу, этот вопрос остается открытым", — цитирует одного из участников акции издание.

Инициатором акции выступила местная палестинская диаспора и организация "Палестино-украинская дружба".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.