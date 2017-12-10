Хейли заявила, что не заинтересована в должности госсекретаря

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News, что она не заинтересована в должности госсекретаря и "счастлива в Нью-Йорке".

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности президента Дональда Трампа работой госсекретаря и готовности Рекса Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и о конфликте с президентом.

"Я бы не приняла это (предложение), я абсолютно счастлива в Нью-Йорке. Я говорила это на протяжении месяцев, что я не заинтересована в должности (госсекретаря), поскольку я ценна на позиции в ООН", — отметила она.

New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила ранее, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео сменит сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года. Вместе с тем отмечалось, что пока не известно, одобрил ли этот план президент Дональд Трамп.

В Белом доме после публикации сообщили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент США и пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках. В госдепе также сообщили, что Тиллерсон продолжает исполнять свою работу.