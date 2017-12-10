Макрон призвал Эрдогана "оказать содействие" миру на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Иерусалима и призвал президента Турции оказать содействие миру на Ближнем Востоке, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Елисейского дворца.

Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу. Макрон напомнил, что Франция не одобряет решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести свое посольство из Тель-Авива в этот город.

"Франция подтверждает приверженность международному праву, она уважает резолюции Совета Безопасности ООН. Иерусалим должен стать столицей двух государств — Израиля и Палестины — в порядке, который установят палестинцы и израильтяне в ходе переговоров", — отмечается в коммюнике.

Макрон подчеркнул необходимость избежать эскалации в регионе и призвал турецкого коллегу способствовать мирному процессу на всем Ближнем Востоке.

"Глава государства также подчеркнул необходимость избежать негативных последствий во всем регионе и призвал способствовать мирному процессу с целью возобновить надежды на мир", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.