"Колесо смерти": отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера посреди дороги. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как отвалившееся колесо пересекает полосу безопасности и попадает в мотоциклиста, едущего в противоположном направлении. В результате удара байкер упал с мотоцикла и остался лежать на проезжей части.

Отмечается, что инцидент произошел в Таиланде. О состоянии пострадавшего информации нет.