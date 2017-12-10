В Белоруссии началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов

МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов началось в Белоруссии, сообщается на сайте Центризбиркома страны.

"Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов депутатов проходит с 10 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

Выдвигаться на местных выборах можно тремя способами — гражданам путем сбора подписей, а также от политических партий и трудовых коллективов. Необходима поддержка 150 лиц при выдвижении в областной и Минский горсовет депутатов, для советов более низкого уровня — 75 и 20. От политической партии можно выдвигаться только в том случае, если у нее есть региональные структуры.

Гражданин вправе выдвигаться по одному из избирательных округов в местный совет каждого территориального уровня (в областной, районный и сельский). Он должен обязательно проживать либо работать на территории того местного совета, где он выдвигается. Или же он должен работать в организации, которая расположена на территории другого местного совета депутатов, но связана с удовлетворением потребностей населения и социальным развитием территории того местного совета депутатов, где он выдвигается.

Будущий кандидат должен достигнуть возраста 18 лет и не иметь судимости. Это должен быть гражданин Белоруссии. Кроме того, на местных выборах вправе выдвигаться граждане России, которые постоянно проживают на территории Белоруссии. Регистрация кандидатов в депутаты местных советов депутатов осуществляется соответствующей территориальной, окружной комиссией с 9 по 18 января 2018 года включительно.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов в стране 18 февраля 2018 года. Всего в местные Советы будут избраны более 18 тысяч депутатов. Предыдущие местные выборы состоялись 23 марта 2014 года.

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