В Джакарте тысячи человек протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля перед посольством США в Джакарте, Индонезия. 10 декабря 2017

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля перед посольством США в Джакарте, Индонезия. 10 декабря 2017

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Около шести тысяч человек собрались в воскресенье у посольства США в Джакарте, чтобы выразить протест против решения американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает газета Straits Times со ссылкой на полицию.

По данным издания, акция протеста была организована, в том числе, индонезийской партией процветания и справедливости (PKS). Еще одна группа протестующих собралась около местной больницы, в центре главной оживленной улицы центральной Джакарты, их число не уточняется. По данным издания, участники протестной акции держат индонезийские и палестинские флаги и плакаты, на которых написано: "Освободите Палестину" и "Мы здесь за Палестину".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.