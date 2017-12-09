Саудовская Аравия призвала США пересмотреть решение по Иерусалиму

КАИР, 9 дек — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства.

Саудовская Аравия является одним из ближайших экономических, военных и политических партнеров США на Ближнем Востоке.

"Саудовская Аравия призывает американскую администрацию пересмотреть свое решение по Иерусалиму", — сказал министр на заседании глав МИД Лиги арабских государств в Каире. По его словам, все мировое сообщество должно активизировать свои усилия по поиску решения палестинской проблемы.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.