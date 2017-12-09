Косачев прокомментировал заявление властей Ирака о победе ИГ*

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заявление властей Ирака о победе над группировкой ИГ* похоже на "ответ" США на успех правительственных войск при поддержке ВКС РФ в борьбе с террористами в Сирии, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Новость о том, что иракские власти завершили войну с ИГ* и контролируют иракско-сирийскую границу, безусловно, можно было бы отнести к разряду положительных. Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абадан объявил "конец войны против ИГ"* в Ираке", — сказал Косачев РИА Новости в субботу.

По словам сенатора, хочется верить и искренне хотелось бы пожелать народу многострадального Ирака, чтобы это действительно была точка в войне с грозным врагом, который еще три года назад держал под контролем треть территории страны.

"Однако слишком все это смахивает на "ответку" американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии", — сказал Косачев.

Кроме того, пока ИГ* не будет разгромлена полностью, угрозы для всех государств региона так или иначе сохранятся, подчеркнул политик. "Поэтому нужно оценивать ситуацию в целом, и, в частности, помнить, что сирийская армия при поддержке упомянутых ВКС России, а также курдские отряды пробились к границе с другой стороны", — отметил законодатель.

"Вашингтон же, поздравивший "иракский народ и отважные иракские силы безопасности", про достижения сирийцев либо молчит, либо обвиняет в применении запрещенных методов войны", — добавил Косачев. Такой подход, по его словам, можно было увидеть ранее — в оценках Второй мировой войны, где решающую роль СССР в разгроме общего врага на Западе принято принижать, а то и вообще прятать за тезисом о "равной ответственности" СССР и Германии в развязывании войны.

"Но мы, конечно же, не будем уподобляться плохим примерам и искренне поздравим Ирак и все силы, которые наносят удары по террористам", — заключил он.

* Запрещенная в России террористическая организация