В Хельсинки открылось представительство ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (127)

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики открылось 9 декабря в Хельсинки, говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

"Сегодня, 9 декабря, в городе Хельсинки состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР в Финляндии", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД ДНР добавили, что на церемонии открытия присутствовали председатель Общества дружбы "Финляндия-Россия" Дарья Скиппари-Смирнов, художник и общественный деятель Сергей Зленко, журналисты информационных ресурсов "Ваставалкеа" и "Илта-Саномат", журналист международного агентства новостей "ДОНАЙ" Ярмо Экман и представители финской общественности.