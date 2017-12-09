Партия Саакашвили в Грузии собирает подписи за прекращение дел против него

ТБИЛИСИ, 9 дек – РИА Новости. Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) начинает сбор подписей, требуя у грузинских и украинских властей прекратить "политическое преследование" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и освободить его.

"ЕНД начинает сбор подписей с требованием прекратить политическое преследование Михаила Саакашвили. Свободу Михаилу Саакашвили и всем политзаключенным!" — сказано в обращении партии, которое распространяет ее пресс-служба.

В заявлении сказано, что "если незаконное политическое преследование не прекратится, то руководство получит гражданский протест в масштабах всей страны". В партии также призывают украинские власти "незамедлительно освободить бывшего президента Грузии".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.