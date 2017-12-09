В Пентагоне ответили на заявление Минобороны России о борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. В Пентагоне не согласны с заявлением Минобороны РФ о том, что американская авиация мешает уничтожению террористов ИГ*, сообщил РИА Новости представитель американского ведомства.

"Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ*. Такие заявления являются неверными", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что большинство сближений самолетов РФ и США в районе долины Евфрата связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению террористов "Исламского государства"*.

Так в Минобороны отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью New York Times и телеканалу CNN о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, "в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат".