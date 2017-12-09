Граждане Германии доверяют России больше, чем США, показал опрос

БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Граждане ФРГ доверяют России больше, чем США, об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschland-Trend, которые опубликовал в субботу таблоид BILD.

По данным издания, в опросе приняли участие 1504 человека. При этом 28 процентов из них заявили, что доверяют России. Соединенным Штатам доверяют только 25 процентов участников соцопроса.

Это указывает на стремительную утрату Вашингтоном доверия, пишет BILD, так как еще в 2008 году 80% немцев считали, что на американских партнеров можно положиться. К 2013 году это число упало до 60 процентов. Нынешнее отношение немцев к США во многом продиктовано политикой президента Дональда Трампа, пишет BILD.

На первом месте по уровню доверия — Франция, ей доверяют 93 процента граждан Германии. Великобритании, несмотря на Brexit, склонны доверять 62 процента немцев.