Граждане Германии доверяют России больше, чем США, показал опрос

БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Граждане ФРГ доверяют России больше, чем США, об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschland-Trend, которые опубликовал в субботу таблоид BILD.
Это указывает на стремительную утрату Вашингтоном доверия, пишет BILD, так как еще в 2008 году 80% немцев считали, что на американских партнеров можно положиться. К 2013 году это число упало до 60 процентов. Нынешнее отношение немцев к США во многом продиктовано политикой президента Дональда Трампа, пишет BILD.
На первом месте по уровню доверия — Франция, ей доверяют 93 процента граждан Германии. Великобритании, несмотря на Brexit, склонны доверять 62 процента немцев.