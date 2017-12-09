В Иерусалиме за день протестов пострадали более двухсот палестинцев

Транспортировка пострадавшего в результате протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Транспортировка пострадавшего в результате протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 9 дек — РИА новости. Число палестинцев, раненных в субботу в результате столкновений с израильскими силами правопорядка, достигло 227, сообщает Красный полумесяц. По данным медиков, большинство пострадали от слезоточивого газа и резиновых пуль.

Столкновения между демонстрантами и полицией в Иерусалиме в субботу развернулись на улице Салах-ад-Дин недалеко от крепостных стен старого города. "Двести тридцать один раненый: 171 на западном берегу Иордана, в том числе в Иерусалиме, 60 в секторе Газа", — сообщается в пресс-релизе организации.

В полумесяце отметили, что 12 человек получили ранения от боевых пуль, 24 — от резиновых, 172 человека пострадали от слезоточивого газа.

Накануне в столкновениях с израильскими военными погибли двое жителей сектора Газа, свыше тысячи палестинцев пострадали. Израильская полиция, в свою очередь, сообщила о четырех сотрудниках, которых в субботу ранили камнями при подавлении беспорядков в центре Иерусалима.

Согласно армейской сводке, волнения на Западном берегу собрали около 600 участников и проходили в 20 местах, в том числе в Вифлееме, Рамаллахе и Тулькарме. В секторе Газа беспорядки проходили на восьми участках хорошо укрепленной границы с Израилем с участием примерно 450 палестинцев, сообщили военные. Накануне, по их подсчетам, на акции насильственного протеста вышли 7,5 тысячи человек.