Названы продукты, которых "боится" бессонница

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы. Об этом сообщает портал Healthista.

На первое место в рейтинге специалист поставил зеленый и белый чай. По его словам, содержащийся в них L-теанин, который также называют "расслабляющей аминокислотой", успокоит нервную систему. На втором месте оказалась ромашка. Хэй отметил, что регулярное употребление ромашкового чая перед сном помогает избавиться от тревоги. Пары эфирного масла ромашки также справятся с этой задачей, добавил Хэй.

Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица. Хэй пояснил, что одной из причин того, что люди просыпаются каждые несколько часов, является колебание уровня сахара в крови. Корица позволяет стабилизировать этот показатель, а у людей, страдающих от диабета второго типа, даже может понизить его.

Также специалист порекомендовал употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба (их экстракты можно найти в составе различных витаминных комплексов). Все они призваны успокоить нервную систему и восполнить недостаток витаминов, что влияет на качество сна.