Названы продукты, которых "боится" бессонница

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы. Об этом сообщает портал Healthista.
Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица. Хэй пояснил, что одной из причин того, что люди просыпаются каждые несколько часов, является колебание уровня сахара в крови. Корица позволяет стабилизировать этот показатель, а у людей, страдающих от диабета второго типа, даже может понизить его.
Также специалист порекомендовал употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба (их экстракты можно найти в составе различных витаминных комплексов). Все они призваны успокоить нервную систему и восполнить недостаток витаминов, что влияет на качество сна.