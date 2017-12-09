Турция и Франция готовы убеждать США изменить позицию по Иерусалиму

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров условились работать вместе, чтобы попытаться убедить США пересмотреть свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщил журналистам источник в администрации Эрдогана в субботу.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

По информации источника, лидеры Турции и Франции сошлись на том, что этот шаг США вызывает серьезное беспокойство. Эрдоган отметил значимость совместных усилий и тесного сотрудничества по вопросу Иерусалима.