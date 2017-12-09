РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД России назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

Сюжет:
Главное за 9 декабря 2017 года (7)
20:1609.12.2017
(обновлено: 20:26 09.12.2017)
024929
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФЗдание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обвинения США в размещении Россией на суше крылатых ракет большой дальности носят голословный характер и не согласуются с техническими данными, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Уничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора

"Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему – потому что этого просто не существует", — сказал дипломат.

Он также добавил, что Россия полностью привержена ДРСМД, всегда его выполняла и готова действовать дальше в том же ключе.

С одобрения Трампа

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Министерство торговли США намерено ввести ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. В Белом доме сообщили, что цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Колонна военной техники на марше. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Совфеде пообещали подготовить "мощное оружие" в случае выхода США из РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Система победила

Намерение Трампа ввести новые санкции против РФ говорит о том, что он окончательно уподобился своему предшественнику Бараку Обаме, полагает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Ужесточение давления. Трамп одобрил новый пакет антироссийских санкции

"Одобрив эти не имеющие под собой никаких оснований санкции, нынешний президент США, похоже, сделал свой окончательный выбор. С сожалением должен констатировать, что за год американская система обкатала Дональда Трампа: теперь он практически ничем не отличается от своего предшественника в Белом доме – Барака Обамы. Из этого мы будем исходить в дальнейшем, выстраивая отношения с США", — заявил он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") в свою очередь назвал намерение Трампа ввести новые санкции "глупостью и очередным, абсолютно неумным шагом". "Мы видим постоянное нагнетание истерии, и такое ощущение, что Трамп играет "под дудку" тех американских кругов, которые отвечают за военно-промышленный комплекс", — сказал он.

Молчать не станем

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заверил, что "самые циничные из всех" новые санкции США против РФ не останутся без ответа. По его словам, Россия весьма заинтересована в сохранении ДРСМД, так как для нее, в отличие от США, он представляет стратегическую важность, как и для всех европейских государств.

Реализация договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в фотобанк
В МИД заподозрили США в намерении выйти из договора о РСМД

"И поэтому циничная игра Вашингтона в "чужого виноватого" с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям (ДОВСЕ), конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа", — заявил сенатор.

России все нипочем

Российские политики и эксперты полагают, что возможные новые санкции Вашингтона никак не отразятся на российской экономике.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: США в вопросе Договора РСМД "развязали себе руки"

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев уверен, что американцев "ждёт глубокое разочарование": их новые санкции никак не повлияют на развитие российских технологий, в том числе в ракетной отрасли, так как экономика и промышленность России вполне самостоятельны.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

"С самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведет планомерную и очень успешную работу по импортозамещению, по минимизации зависимости от американских платежных систем и долларовой валюты. Хотя, конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть", — заявил он.

При этом российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко все же высказывает опасения, что американские санкции могут затронуть российские предприятия, задействованные в выпуске оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Однако, по его словам, они не нанесут какой-либо ущерб, так как в производстве "Искандеров" используются только отечественные разработки и комплектующие.

Курс на выход

В Москве опасаются, что намерение американского президента ввести санкции против РФ свидетельствуют о том, что Вашингтон в результате выйдет из договора. "Антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД все больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую. Ее усиление может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Испытания наземной системы противоракетной обороны США
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Ядерный тупик: почему Россия и США не могут найти ракетный компромисс

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве вновь предупредили, что "разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".

Мнения о том, что обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении ДРСМЛД направлены на подготовку мирового общественного мнения к выходу США из него, придерживается и военный эксперт Игорь Коротченко.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Горбачев: договор РСМД нельзя приносить в жертву политической конъюнктуре

"Американцам обвинения России в нарушении договора о РСМД нужны для того, чтобы обеспечить начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, принятия соответствующего политического решения и обеспечения необходимого финансирования", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, США, по всей видимости, планируют в ближайшей перспективе выйти из ДРСМД, чтобы попытаться достичь одностороннего военного превосходства над Россией, так как у них "появилась возможность нового научно-технического рывка в области создания нового поколения крылатых ракет большой дальности.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена