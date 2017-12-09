МИД России назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обвинения США в размещении Россией на суше крылатых ракет большой дальности носят голословный характер и не согласуются с техническими данными, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему – потому что этого просто не существует", — сказал дипломат.

Он также добавил, что Россия полностью привержена ДРСМД, всегда его выполняла и готова действовать дальше в том же ключе.

С одобрения Трампа

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Министерство торговли США намерено ввести ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. В Белом доме сообщили, что цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Система победила

Намерение Трампа ввести новые санкции против РФ говорит о том, что он окончательно уподобился своему предшественнику Бараку Обаме, полагает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

"Одобрив эти не имеющие под собой никаких оснований санкции, нынешний президент США, похоже, сделал свой окончательный выбор. С сожалением должен констатировать, что за год американская система обкатала Дональда Трампа: теперь он практически ничем не отличается от своего предшественника в Белом доме – Барака Обамы. Из этого мы будем исходить в дальнейшем, выстраивая отношения с США", — заявил он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") в свою очередь назвал намерение Трампа ввести новые санкции "глупостью и очередным, абсолютно неумным шагом". "Мы видим постоянное нагнетание истерии, и такое ощущение, что Трамп играет "под дудку" тех американских кругов, которые отвечают за военно-промышленный комплекс", — сказал он.

Молчать не станем

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заверил, что "самые циничные из всех" новые санкции США против РФ не останутся без ответа. По его словам, Россия весьма заинтересована в сохранении ДРСМД, так как для нее, в отличие от США, он представляет стратегическую важность, как и для всех европейских государств.

"И поэтому циничная игра Вашингтона в "чужого виноватого" с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям (ДОВСЕ), конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа", — заявил сенатор.

России все нипочем

Российские политики и эксперты полагают, что возможные новые санкции Вашингтона никак не отразятся на российской экономике.

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев уверен, что американцев "ждёт глубокое разочарование": их новые санкции никак не повлияют на развитие российских технологий, в том числе в ракетной отрасли, так как экономика и промышленность России вполне самостоятельны.

"С самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведет планомерную и очень успешную работу по импортозамещению, по минимизации зависимости от американских платежных систем и долларовой валюты. Хотя, конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть", — заявил он.

При этом российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко все же высказывает опасения, что американские санкции могут затронуть российские предприятия, задействованные в выпуске оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Однако, по его словам, они не нанесут какой-либо ущерб, так как в производстве "Искандеров" используются только отечественные разработки и комплектующие.

Курс на выход

В Москве опасаются, что намерение американского президента ввести санкции против РФ свидетельствуют о том, что Вашингтон в результате выйдет из договора. "Антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД все больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую. Ее усиление может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве вновь предупредили, что "разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".

Мнения о том, что обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении ДРСМЛД направлены на подготовку мирового общественного мнения к выходу США из него, придерживается и военный эксперт Игорь Коротченко.

"Американцам обвинения России в нарушении договора о РСМД нужны для того, чтобы обеспечить начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, принятия соответствующего политического решения и обеспечения необходимого финансирования", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, США, по всей видимости, планируют в ближайшей перспективе выйти из ДРСМД, чтобы попытаться достичь одностороннего военного превосходства над Россией, так как у них "появилась возможность нового научно-технического рывка в области создания нового поколения крылатых ракет большой дальности.