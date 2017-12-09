США пообещали помогать Ираку для стабилизации освобожденных от ИГ* районов

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. США будут оказывать помощь правительству Ирака в стабилизации ситуации после освобождения их территорий от террористической группировки "Исламское государство"*, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

В заявлении госдепа, поступившем в РИА Новости, отмечается, что США продолжат оказывать помощь правительству Ирака и иракскому народу "для стабилизации районов, освобожденных от ИГ".

Аль-Абади ранее отмечал, что объявит о полной победе с завершением военных операций против ИГ в иракской пустыне. В конце ноября иракские ополченцы заявили, что вооруженные силы освободили пустынные районы на западе страны, а в субботу сообщили, что восстановили контроль на протяжении всей границы с Сирией.

Группировка ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

*Террористическая организация, запрещена в России