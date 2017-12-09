Палестина готова искать новых посредников для урегулирования вместо США

КАИР, 9 дек – РИА Новости, Надим Зуауи. Палестинцы будут искать нового посредника вместо США, которые превратились в сторону палестино-израильского конфликта после признания Иерусалима столицей Израиля, заявил глава МИД в палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики.

"США сами исключили себя, они более не могут быть посредниками в ближневосточном урегулировании. Они стали стороной конфликта, что исключает возможность участия в мирном процессе", — сказал палестинский министр. По его мнению, США не могут более играть роль в ближневосточном "квартете", в который помимо Вашингтона входят Россия, Евросоюз и ООН. "Необходимо искать новые основы для урегулирования", — сказал министр.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Аль-Малики выступал в Каире, где проходят консультации глав МИД арабских стран. Как ожидается, по итогам совещания в Каире будет принято решение по дальнейшим совместным действиям арабских стран в вопросе Иерусалима.