Палестина готова искать новых посредников для урегулирования вместо США

КАИР, 9 дек – РИА Новости, Надим Зуауи. Палестинцы будут искать нового посредника вместо США, которые превратились в сторону палестино-израильского конфликта после признания Иерусалима столицей Израиля, заявил глава МИД в палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Аль-Малики выступал в Каире, где проходят консультации глав МИД арабских стран. Как ожидается, по итогам совещания в Каире будет принято решение по дальнейшим совместным действиям арабских стран в вопросе Иерусалима.