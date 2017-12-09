На аукционе в Германии деревню продали за 140 тысяч евро

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Небольшое поселение в федеральной земле Бранденбург в Германии ушло с молотка за 140 тысяч евро, пишет журнал Spiegel. © markmeynell.wordpress.com Очки Черчилля ушли с аукциона за 8 тысяч долларов

Отмечается, что деревушка Альвине с населением 15 человек, занимающая территорию общей площадью 16 тысяч квадратных метров, была выставлена на торги после того, как предыдущий владелец не смог оплатить ренту.

На территории поселения примерно в 100 километрах от Берлина находятся несколько жилых домов, многие из которых пустуют, а также гаражи и подсобные помещения

Анонимный покупатель сообщил о желании приобрести деревушку по телефону, ее начальная стоимость составляла 125 тысяч евро. Новый владелец обязуется взять на себя заботы по содержанию деревни.