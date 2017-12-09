Найденные на дне объекты не являются частью подлодки "Сан-Хуан", узнали СМИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Специалисты изучили два объекта, обнаруженных на дне океана российским глубоководным аппаратом "Пантера Плюс" и оборудованием исследовательского судна "Янтарь" на глубине 833 и 940 метров, они не соответствуют пропавшей подводной лодке "Сан-Хуан", заявил представитель ВМС страны Энрике Бальби в эфире телеканала Todo Noticias.

Ранее сообщалось, что специалисты ВМФ России за сутки пять раз производили погружение аппарата "Пантера плюс" в районе поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины. В результате был обнаружен еще один корпус затонувшего рыболовного траулера. Ранее прибывшее в район океанографическое исследовательское судно "Янтарь" производит обследование штатным поисковым оборудованием.

"То, что было обнаружено "Пантерой Плюс",… не соответствуют субмарине "Сан-Хуан", — заявил Бальби. "У нас есть видео от судна "Янтарь", этот объект находился на глубине 940 метров, он соответствует горной породе с налетом", — добавил он.

Бальби также сообщил, что еще несколько объектов будут исследованы в ближайшее время аргентинским судном "Атлантис". Он добавил, что увеличилась зона поисков "на севере, в направлении, которым следовала субмарина, чтобы дойти до Мар-де-Плата", пишет телеканал.

По словам Бальби, пока не определена дата окончания этой фазы поисков. "Погода сегодня хорошая, завтра, возможно, начнет ухудшаться, но будет возможно продолжать визуальный осмотр", — приводит издание слова представителя ВМС.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.