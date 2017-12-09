КНДР провозгласила себя "бастионом подлинных прав человека"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Институт прав человека Академии общественных наук КНДР опубликовал отчет, в котором говорится, что страна является "бастионом прав человека". Об этом сообщает агентство Ренхап.

Одной из заявленных целей отчета было "прояснить, кто защищает права человека, а кто их нарушает". "КНДР – это страна, где подлинные права человека надежно защищены, и которая применяет их на практике", — сказано в документе.

Помимо этого, авторы доклада раскритиковали США за то, что они позиционируют себя как судей в вопросе прав человека. Также академики обвинили Вашингтон в попытке легализовать нарушения гражданских свобод в собственной стране.

Ранее профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции, осуждающей ситуацию в области прав человека в КНДР, Иране и Сирии. ООН вменяет северокорейскому режиму "совершаемые на протяжении длительного времени и продолжающиеся систематические, широко распространенные и грубые нарушения прав и свобод".