В Иерусалиме завершились акции протеста палестинцев

ИЕРУСАЛИМ, 9 дек — РИА Новости. Протесты в центре Иерусалима завершились в субботу, движение по улице Салах-ад-Дина вновь запущено, передаёт корреспондент РИА новости.

Лавочки и кафе на улице, где протест шел не менее шести часов, постепенно открываются. Полицейские отряды теперь сосредоточены только в начале улицы недалеко от стен крепости Старого города.

Ранее красный полумесяц Палестины сообщал о 12 раненых в ходе протестов, при разгоне которых полиция Израиля применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате разгона демонстрации пострадали также несколько журналистов, освещавших ситуацию.

Арабская молодежь подкрепляется в близлежащих магазинах, но в целом толпа схлынула.

На самой улице, где шли столкновения, о волнениях напоминают только осколки шумовых гранат и горящие мусорные контейнеры.

Обстановка у Дамасских ворот старого города, где развернулись столкновения в пятницу, спокойная, отряды полиции дежурят у ворот.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.