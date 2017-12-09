В России объяснили Трампу, кто выиграл две мировые войны

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о том, что США выиграли две мировые войны, вызвали ироническую реакцию в России. Сенатор Франц Клинцевич вспомнил о мухе из басни Крылова, а его коллега по Совету Федерации Алексей Пушков — о том, что роль американцев в обоих конфликтах была далеко не главной.

Трамп произнес эмоциональную речь перед своими сторонниками в Пенсаколе в штате Флорида.

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — заявил он.

Он также произнес несколько популистских лозунгов о "великом американском флаге", об американских ценностях и о том, что для США нет недостижимых целей, а завершил выступление странной фразой:

"Наше откровение не закончилось 8 ноября. Это было только начало".

Тут Трамп оговорился, перепутав английские слова revelation ("откровение") и revolution ("революция"). На самом деле он хотел сказать, что не закончилась революция — под которой он подразумевает свое избрание на пост президента в ноябре прошлого года.

"Стрекотание мухи"

На слова американского президента о победе США в мировых войнах отреагировал первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!" — написал Клинцевич в Facebook

"Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства. Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона", — добавил сенатор.

Урок истории

Коллега Клинцевича по Совету Федерации, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова Трампа, напомнил, что роль у американцев в обоих конфликтах была далеко не главной.

"При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР", — написал сенатор в Twitter.

Первая мировая война началась в 1914 году и длилась почти до конца 1918-го. США долгое время держали нейтралитет и вступили в военные действия только 6 апреля 1917 года. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер "Лузитания".

Во Вторую мировую США вступили в декабре 1941 года, после нападения японской военной авиации на американскую базу Перл-Харбор. Основные военные действия для США развернулись на Тихом океане, и в самом конце войны они взорвали над Японией две атомные бомбы.

Что касается Европы, где основную тяжесть войны с гитлеровской Германией принял на себя Советский Союз, то стоит вспомнить, что сенатор и будущий президент Гарри Трумэн говорил: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях".

Еще в 1942 году СССР, США и Великобритания договорились об открытии второго фронта, однако англо-американский десант высадился в Нормандии только 6 июня 1944-го.

"Коммунизм переживет всех трампов"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, со своей стороны, вступился за коммунизм, победой над которым похвалился Трамп.

Он напомнил, что "коммунизм" в переводе на русский означает "общественный" — приоритет общественных интересов перед частными. По мнению Зюганова, эта формация зародилась еще в древнем обществе, и даже в Нагорной проповеди можно увидеть главные коммунистические лозунги и моральные заповеди.

"Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества", — заявил лидер КПРФ.

Если же победит "частная, эгоистическая форма жизни", которую американцы пытаются навязать миру, то планета погибнет, уверен политик. "Она не выдерживает дикой эксплуатации своих ресурсов и уже мстит тайфунами, наводнениями, пожарами", — добавил он.

По словам Зюганова, Ленина и Сталина ненавидят "только за то, что они страну, находящуюся в полуафриканском состоянии, подняли к высотам победы в мае 1945 года, космоса и ракетно-ядерного паритета".

Лидер КПРФ отметил, что "малограмотные" люди обладают большими амбициями, но всегда "не в ладу с фактами". "У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом", — заключил он.