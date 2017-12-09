Противники решения США по Иерусалиму проводят акцию в Париже

Активисты протестуют против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Париж, Франция. 9 декабря 2017

Активисты протестуют против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Париж, Франция. 9 декабря 2017

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Противники решения США о признании Иерусалима столицей Израиля проводят в субботу акцию протеста на площади Республики в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

"Израиль — убийца", — скандируют собравшиеся люди, размахивая палестинскими флагами. Некоторые из участников акции протеста принесли плакаты с портретами президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Поверх фотографии израильского лидера написано "террорист", портрет французского президента венчает надпись "подельник".

Ожидается, что Макрон днём в воскресенье примет в Елисейском дворце Нетаньяху.

Порядок на акции обеспечивают усиленные наряды полицейского спецназа.