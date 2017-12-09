Палестина призвала провести конференцию после решения США по Иерусалиму

РАМАЛЛАХ, 9 дек — РИА Новости. Палестина призывает к проведению международной конференции под эгидой ООН после решения США признать Иерусалим столицей Израиля, чтобы еще раз подтвердить действие международных резолюций по палестинскому вопросу, заявил РИА Новости член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф.

"США оказались изолированы перед реакцией всех стран, говорящих об опасности этих действий… Мы стремимся к проведению международной конференции мира под эгидой ООН с участием наших друзей — РФ, Китая и многих других… ради подтверждения, что по палестинской проблеме необходимо придерживаться резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.