В Иерусалиме не утихают столкновения палестинцев и израильской полиции

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 9 дек – РИА Новости. Небольшие столкновения продолжаются в центре Иерусалима, демонстранты закидывают полицию камнями, передает корреспондент РИА новости.

Израильская конная полиция дежурит на улице Салах-ад-Дин, где утром шли столкновения, приведшие к ранению 12 человек.

Полицейские проводят задержания зачинщиков протестов, иногда заходя в торговые центры на улице, где те прячутся. При этом большая часть магазинов закрыта. Когда полиция выводит задержанных, демонстранты закидывают их камнями и кричат вслед ругательства. Слышны хлопки брошенных палестинцами петард. Особый колорит ситуации придают горящие мусорные контейнеры.

По словам корреспондента, пострадали и несколько журналистов: полиция при разгоне толпы выбивает у них из рук смартфоны.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.