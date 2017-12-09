Запад считает ситуацию вокруг Саакашвили делом Украины, заявил Климкин

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Международные партнеры Украины считают задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили внутренним делом Украины, которое Киев должен решать в рамках правового поля, рассказал в субботу журналистам глава украинского МИД Павел Климкин.

По его словам, тема Саакашвили обсуждалась на его встречах с министрами иностранных дел стран-членов ОБСЕ в четверг в Вене.

"Вы слышали какую-то международную реакцию? Я, например, когда общался с министрам в Вене, а встреч у меня было двадцать с чем-то, на самом деле, друзья с определенной иронией говорят: ну как у вас там? То есть они считают, что это украинское дело, делайте свое дело, но делайте это в рамках правового поля, все очень просто. А какой-то такой формальной реакции, конечно, вы не услышите", — сказал Климкин, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил голодовку.